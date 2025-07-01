Düzceli Sporcular Anadolu Yıldızlar Ligi'nde 8 Madalya Kazandı

Düzceli Sporcular Anadolu Yıldızlar Ligi'nde 8 Madalya Kazandı
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Bolu'da düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Atletizm müsabakalarında Düzceli sporcular, antrenörleri eşliğinde 8 madalya kazanarak 19 Temmuz 2025'teki final yarışlarına katılma hakkı elde etti.

Anadolu Yıldızlar Ligi Atletizm müsabakalarında Düzceli sporcular 8 madalya kazandı.

Bolu'da gerçekleştirilen Anadolu Yıldızlar Ligi Atletizm müsabakalarına antrenörleri Mustafa Güneş ve Hasan Keskin eşliğinde katılan Düzceli sporculardan Yasin Emir Güneş 80 metre engelde 100 tam puan alarak ikinci, Osman Can Sevgi 80 metrede 82 puan alarak ikinci, Yusuf Enes Çelik gülle atmada 58 puan alarak ikinci ve bayrak takımı 5x80 metre bayrakta ikinci oldu.

Düzceli 6 sporcu elde ettikleri bu başarılar ile 19 Temmuz 2025 Konya ilinde düzenlenecek olan final yarışlarına katılmaya hak kazandı.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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