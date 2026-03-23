Gençler Dünya Şampiyonasında ülkemizi temsil edecek

Düzceli milli sporcu Utku Kap, Belçika Açık Taekwondo Şampiyonası'nda altın madalya kazanmasının ardından, 10-12 Nisan 2026 tarihlerinde Özbekistan'da düzenlenecek Gençler Dünya Şampiyonası'nda ülkemizi temsil etme hakkı kazandı.

DÜZCE(İHA) – Düzceli Milli sporcu Utku Kap, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te Gençler Dünya Şampiyonasında ülkemizi temsil edecek.

Düzceli milli sporcusu Utku Kap 21 -22 Mart 2026 tarihleri arasında Belçika'da yapılan Belçika Açık Taekwondo Şampiyonasında tüm rakiplerini geride bırakarak altın madalya kazandırdı. Sporcu aynı zamanda 10 -12 Nisan 2026 tarihleri arasında Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te yapılacak Gençler Dünya Şampiyonasında ülkemizi temsil edecek. - DÜZCE

