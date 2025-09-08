Haberler

Düzceli Sporcu Narin Ülkü Aslanhan, Minikler Türkiye Taekwondo Şampiyonasında İkinci Oldu

Düzceli Sporcu Narin Ülkü Aslanhan, Minikler Türkiye Taekwondo Şampiyonasında İkinci Oldu
Ankara'da gerçekleştirilen Minikler Türkiye Taekwondo Şampiyonası'nda Düzceli sporcu Narin Ülkü Aslanhan, gösterdiği başarılı performansla Türkiye 2.'si oldu. 307 sporcunun yarıştığı organizasyonda, antrenörü Hakan Şengönül'le ilerleyen Aslanhan, finalde son saniyede kaybetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
