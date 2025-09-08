Düzceli Sporcu Narin Ülkü Aslanhan, Minikler Türkiye Taekwondo Şampiyonasında İkinci Oldu

Ankara' da yapılan Minikler Türkiye Taekwondo Şampiyonasında Düzceli sporcu Narin Ülkü Aslanhan birbirinden güzel maçlar yaparak Türkiye 2.'si oldu.

Düzceli sporcuların Türkiye şampiyonasında ki başarıları devam ediyor. Ankara'da düzenlenen Minikler Türkiye Taekwondo Şampiyonasında 307 sporcu mücadele etti. Antrenörlüğünü Hakan Şengönül'ün yaptığı Narin Ülkü Aslanhan final maçında son saniye verdiği puan ile şampiyonluğu çok az bir fark ile kaçırarak Türkiye 2.si oldu. - DÜZCE