Düzceli Sporcu Elif Doğa Bektaş Alp Disiplini Türkiye Şampiyonası'nda Üçüncü Oldu
Alp Disiplini Türkiye Şampiyonası'nda Düzceli sporcu Elif Doğa Bektaş üçüncü oldu.
Türkiye Kayak Federasyonu 2023-2024 faaliyet programında yer alan Alp Disiplini U-12-14-16 Türkiye Şampiyonası, Erzurum Palandöken Kayak Merkezi'nde gerçekleşti.
Düzceli kayak sporcusu Elif Doğa Bektaş slalomda Türkiye üçüncüsü olarak kürsüdeki yerini aldı. 39 ilden 128 sporcunun katıldığı ve 2 gün süren organizasyonun sonrasında dereceye giren sporculara madalyaları verildi. - DÜZCE