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Düzceli Sporcu Ayşenaz Tosun Avrupa Şampiyonu Oldu

Düzceli Sporcu Ayşenaz Tosun Avrupa Şampiyonu Oldu
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Gürcistan'da düzenlenen Gençler Kuraş Avrupa Şampiyonası'nda Düzceli sporcu Ayşenaz Tosun, 44 kiloda Avrupa şampiyonu olarak ülkemize altın madalya kazandırdı.

DÜZCE(İHA) – Gürcistan'da düzenlenen Gençler Kuraş Avrupa Şampiyonasında Düzceli sporcu Ayşenaz Tosun 44 kiloda Avrupa şampiyonu oldu.

2025 Gençler Kuraş Avrupa Şampiyonası Gürcistan'ın Batum Şehrinde gerçekleştirdi. Turnuvada Düzceli sporcu Ayşenaz Tosun, 44 kiloda Avrupa Şampiyonu olarak ülkemize ve Düzce'ye altın madalya gururu yaşattı.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, Kuraş Avrupa Şampiyonasında altına madalya alan Ayşenaz Tosun'u ve hocasını tebrik ederek "Seninle gurur duyuyoruz Ayşenaz" mesajını paylaştı. - DÜZCE

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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