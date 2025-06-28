Düzceli Motosikletçiler, Şampiyonluklarını İletişimle Taçlandırdı

Motosiklet branşında Türkiye genelinde düzenlenen şampiyonalarda önemli başarılar elde eden Düzceli yetenekli sporcular, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı ile bir araya geldi.

2024 yılında düzenlenen Türkiye R25 Cup'ta şampiyon olan Onur Işık ile Türkiye 2024 Supermoto Şampiyonası'nda birincilik elde eden Adem Işık, elde ettikleri 2 altın madalya ile Düzce'nin gururu oldular. Sporcular, antrenörleri Volkan Demireriten'in rehberliğinde İl Müdürü İsa Yazıcı ile gerçekleştirdikleri buluşmada, başarı hikayelerini ve gelecek hedeflerini paylaştı.

İsa Yazıcı, azim ve disiplinle gelen bu başarıdan dolayı Onur Işık ve Adem Işık'ı tebrik ederek kendilerine çeşitli hediyeler sundu. Yazıcı, sporcuların Düzce adına gösterdiği üstün performansın, genç sporculara ilham kaynağı olduğunu belirtti. - DÜZCE