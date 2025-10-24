Düzceli Judocular Kemer Sınavını Başarıyla Geçti

DÜZCE(İHA) – Düzceli Judocular ekim ayında gerçekleşen kemer sınavını başarı ile geçtiler.

Türkiye Judo Federasyonu'nun 2025 yılı faaliyet takviminde yer alan ve Ekim ayında gerçekleşen kemer sınavlarını sporcularımız büyük bir başarıyla tamamladı. Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü Zekeriya Aslantürk "Gösterdikleri azim, disiplin ve özveri sayesinde büyük bir başarıya imza atan tüm judocularımızı yürekten kutluyorum. Düzce'ye bu gururu yaşatan geleceğin şampiyonları olma yolunda emin adımlarla ilerleyen tüm sporcularımızın başarılarının devamını diliyoruz" dedi. - DÜZCE