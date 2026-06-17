Haberler

Zehra Demir dünya ikincisi oldu

Zehra Demir dünya ikincisi oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzce Üniversitesi öğrencisi Zerda Demir, Brezilya'daki FISU Üniversiteler Arası Dünya Şampiyonası'nda 50 kiloda gümüş madalya kazanarak dünya ikincisi oldu.

Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü öğrencisi Zerda Demir, Brezilya'da düzenlenen Uluslararası Üniversite Sporları Federasyonu (FISU) Üniversiteler Arası Dünya Şampiyonası'nda elde ettiği önemli başarıyla hem ülkemizi hem de Düzce Üniversitesi'ni gururlandırdı.

Güreş 50 kilogram sıkletinde mücadele eden Zerda Demir, rakipleri karşısında sergilediği başarılı performansla dünya ikinciliği elde ederek gümüş madalyanın sahibi oldu.

Dünyanın farklı ülkelerinden üniversite sporcularının katılımıyla gerçekleştirilen organizasyonda önemli bir başarıya imza atan Demir, gösterdiği azim, disiplin ve mücadele ruhuyla takdir topladı.

Uluslararası arenada kazanılan bu derece, Düzce Üniversitesi'nin spor alanındaki başarılarına bir yenisini eklerken, Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerin ulusal ve uluslararası platformlarda elde ettiği başarıları da gözler önüne serdi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Denizli'de uyuşturucu operasyonu! Baro başkanı dahil 12 avukata gözaltı

Baro başkanı ve 11 avukat gözaltında! Suçlama yüz kızartıcı
4 beyaz et şirketinin kayyum kararı iptal edildi

Tavuk şirketlerine kayyum kararıyla ilgili yeni gelişme

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eşinin hastalığına çare ararken buldu! Deva olmadığı dert yok

Eşinin hastalığına çare ararken buldu! Deva olmadığı dert yok
Ece'nin son görüntüleri ortaya çıktı! Kalbi meğer bu yüzden yıpranmış

Ece'nin son görüntüleri ortaya çıktı! Kalbi meğer bu yüzden yıpranmış
Montella'dan Paraguay maçı öncesi neşter! İlk 11'de 3 değişiklik

Paraguay maçı öncesi neşter: Kulübeye çekeceği isimler bomba

Görüntü maalesef Türkiye'den! Denizin ortasında olanları görenler telefona sarıldı

Denizin ortasında olup biteni görenler telefona sarıldı
Bir şehir ayakta! 14 yaşındaki çocuğu istismar eden 6 kişi tutuklandı

Şehri ayağa kaldıran olay! 14 yaşındaki kız çocuğunu istismar ettiler
Tarlada görüldü, etle besleniyor! Tam bir dev

Tarlada görüldü, etle besleniyor! Tam bir dev
Dünya Kupası idmanında panik! Zehirli yılan antrenmanı durdurdu

Dünya Kupası'nda korkulan oldu!