Düzceli Damla Nur Yılmaz, Dünya Okul Sporları Yaz Oyunları'nda Şampiyon Oldu

DÜZCE (İHA) – Dünya Okul Sporları Yaz Oyunları'nda Düzceli milli taekwondo sporcusu Damla Nur Yılmaz Dünya Şampiyonu oldu.

Uluslararası Okul Sporları Federasyonu'nun 2024 yılı faaliyet programında yer alan ISF 2024 Dünya Okul Sporları Yaz Oyunları Bahreyn'in Manama kentinde düzenlendi. 23 Ekim -31 Ekim 2024 tarihleri arasında 26 branşta, 71 ülkeden 3 bin 687 sporcunun katılımıyla Bahreyn'in Manama kentinde gerçekleştirilen ISF 2024 Dünya Okul Sporları Yaz Oyunları'nda Farabi Anadolu Lisesi öğrencisi Damla Nur Yılmaz Liseler Dünya Şampiyonu olarak kürsünün sahibi oldu. - DÜZCE