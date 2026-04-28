Haberler

Düzceli Budokaido sporcusundan büyük başarı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzce'de 7. sınıf öğrencisi Berat Bayrak (12), Polonya'da düzenlenen Budokaido Dünya Şampiyonası'nda Dünya ikincisi oldu.

Düzce Hikmet Akın Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Berat Bayrak, Polonya'da düzenlenen Budokaido Dünya Şampiyonası'na katıldı. Aynı zamanda Düzce'nin Yığılca İlçesi Çamlı Köyü nüfusuna kayıtlı olan Bayrak, yarışmalarda Dünya ikincisi olarak hem Düzce'ye hem de köyüne büyük gurur yaşattı.

Çamlı Köyü Muhtarlığı'nın sosyal medya hesaplarında yapılan paylaşımlarda, gururlu oldukları ifade edilerek, "Düzce Yığılca Çamlı Köyü olarak bugün büyük bir gurur yaşıyoruz. 2026 yılında Polonya'da düzenlenen BUDOKAIDO Dünya Şampiyonası'nda dünya ikincisi olarak bizleri onurlandıran kıymetli evladımız Berat Bayrak, azmin, disiplinin ve inancın en güzel örneğini göstermiştir. Bu başarı sadece onun değil; ailesinin, köyümüzün ve yüreği onunla atan herkesin başarısıdır. Başta değerli ailesi Coşkun Bayrak ve İnci Bayrak olmak üzere, bu gururu bizlere yaşatan Berat kardeşimizi yürekten tebrik ediyoruz. Çamlı Köyü'nün adını dünyaya duyuran bu büyük başarı, gençlerimize de ilham olacak, 'isteyen başarır' sözünü bir kez daha kanıtlayacaktır. Yolun açık olsun evladım. Başarılarının devamını diliyor, seni gönülden alkışlıyoruz" denildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Nükleer program tepkisi! Trump, İran'ın hızlı barış teklifini yetersiz buldu

Toplantıdan karar çıktı! Trump'tan İran'ın sürpriz teklifine yanıt
Savaşın başlamasından bu yana bir ilk! LNG tankeri Hürmüz Boğazı’nı geçti

Kritik eşik aşıldı! Savaşın başından bu yana bir ilk
Gülistan Doku dosyasında kilit ismin mesajları ifşa oldu: Öteceğim lan her şeyi

Dosyadaki kilit ismin mesajları ifşa oldu: Öteceğim lan her şeyi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Karısını taciz eden adamı yumrukla yere serdi! İzleyenler ikiye bölündü

Karısını taciz eden adamı tek yumrukta yere serdi
Banka ölüm belgesi istedi, yanlış anlayıp kardeşinin kemiklerini götürdü

Banka kardeşinin ölüm belgesini istedi, mesajı çok yanlış anladı
Fenerbahçe'de derbi sonrası ortalık fena karışmış: Kadro dışı bırakın

Derbi sonrası ortalık fena karışmış: Kadro dışı bırakın
Seda Sayan'dan 'Ter kokuyor' dediği İstanbul'la ilgili sürpriz öneri

"Ter kokuyor" dediği İstanbul için bakın ne önerdi

Karısını taciz eden adamı yumrukla yere serdi! İzleyenler ikiye bölündü

Karısını taciz eden adamı tek yumrukta yere serdi
Ayaş Kaymakamı'na bakanlıktan da soruşturma! Görev yeri değiştirildi

"Kes lan" cevabı bardağı taşırdı! Bakanlık da ilk cezasını kesti
Rober Hatemo'yu korkutan olay: Aklından geçirdiği ekranına düştü

Ünlü şarkıcıyı korkutan olay: Aklından geçirdiği ekranına düştü