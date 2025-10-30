Düzce Voleybol Takımı Ligdeki İlk Galibiyetini Aldı

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) 2. Liginde mücadele eden Düzce Voleybol Takımı, ligin 6. haftasında ilk galibiyetini aldı. Düzce Voleybol takımı Kocaeli'nde, Yahya Kaptan Spor Voleybol takımını 3-0 mağlup etti.

TVF 2.ligi 10. grupta mücadele eden Düzce Voleybol Kulübü takımı, lige kötü başlangıç yaptı. Geride bıraktığı 5 haftada hiç galibiyet yüzü görmeyen Düzce Voleybol, ligin 6. haftasında Kocaeli'nde konuk olduğu Yahya Kaptan Spor Voleybol Takımı'nı 3-0 yenerek ilk galibiyetini aldı. Galibiyetle birlikte takımda moraller yerine gelirken, voleybolcular ara vermeden sonraki maçları için antrenmanlarına başladılar. - DÜZCE