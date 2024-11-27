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Düzce Voleybol A Takımı, Genç Kızlar Mahalli Liginde Birinci Oldu

Düzce Voleybol A Takımı, Genç Kızlar Mahalli Liginde Birinci Oldu
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18 Temmuz Spor Salonunda düzenlenen genç kızlar voleybol mahalli lig müsabakalarında Düzce Voleybol A Takımı birinci oldu. Dereceye giren takımlara ödüllerini Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Altuğ Kuru takdim etti.

DÜZCE(İHA) – Düzce 18 Temmuz Spor Salonunda düzenlenen genç kızlar voleybol mahalli lig müsabakalarında Düzce Voleybol A Takımı birinci oldu.

Genç kızlar voleybol mahalli lig müsabakaları tamamlandı. 16 Kasım – 24 Kasım 2024 tarihleri arasında 18 Temmuz Spor Salonu'nda düzenlenen Genç Kızlar Voleybol Mahalli Lig Müsabakaları sonunda Düzce Voleybol A takımı birinci, Düzce 1907 ikinci ve Düzce Voleybol B takımı üçüncü oldu.

Dereceye giren takımlara ödüllerini Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Altuğ Kuru takdim etti. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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