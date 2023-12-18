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Düzce Üniversitesi Öğrencisi Avrupa Wushu Şampiyonası'nda Birinci Oldu

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Düzce Üniversitesi öğrencisi Mehmet Demirci, İstanbul'da düzenlenen Avrupa Wushu Şampiyonası'nda birincilik derecesiyle büyük başarının sahibi oldu.

DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi öğrencisi Mehmet Demirci, Avrupa Wushu Şampiyonası'nda birinci oldu.

Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi mezunu ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü yüksek lisans öğrencisi Mehmet Demirci, İstanbul'da düzenlenen Avrupa Wushu Şampiyonası'nda birincilik derecesiyle büyük başarının sahibi oldu.

Şampiyonda başarılı performansıyla tüm rakiplerini geride bırakan Demirci, finalde Ermeni rakibini de yenerek 52 kiloda Avrupa Şampiyonu oldu.

Düzce Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, "Daha önce de ulusal ve uluslararası birçok başarısıyla ülkemizi ve Üniversitemizi gururlandıran Mehmet Demirci'yi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Düzce Üniversitesi Mehmet Demirci İstanbul Spor Güncel Haberler

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