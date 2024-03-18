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Düzce Panthers, Bolu Bears'ı 34-0 mağlup etti

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Düzce Üniversitesi korumalı futbol takımı Düzce Panthers, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Stadı'nda misafir olduğu Bolu Bears takımını 34-0 mağlup etti. Müsabakanın başından sonuna kadar üstün bir performans sergileyen Düzce Panthers, çeyrek finale adını yazdırdı.

Düzce Üniversitesi korumalı futbol takımı Düzce Panthers, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Stadı'nda misafir olduğu Bolu Bears takımını 34-0 mağlup etti.

Müsabakanın başından sonuna kadar oldukça üstün bir performans sergileyen ve rakibine şans tanımayan Düzce Panthers, grupta 4. maçını da kazanarak namağlup çeyrek finale adını yazdırdı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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