Düzce Panthers, Bolu Bears'ı 34-0 mağlup etti

Düzce Üniversitesi korumalı futbol takımı Düzce Panthers, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Stadı'nda misafir olduğu Bolu Bears takımını 34-0 mağlup etti.

Müsabakanın başından sonuna kadar oldukça üstün bir performans sergileyen ve rakibine şans tanımayan Düzce Panthers, grupta 4. maçını da kazanarak namağlup çeyrek finale adını yazdırdı. - DÜZCE