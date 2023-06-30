Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Geleneksel Beyören Köyü Karakucak Bayram Güreşleri düzenlendi

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde 158 yıldır düzenlenen Geleneksel Beyören Köyü Karakucak Bayram Güreşleri gerçekleştirildi. Beyören köy meydanında düzenlenen organizasyona 9 kategoride 60 sporcu katıldı, güreşseverler müsabakalara büyük ilgi gösterdi. Müsabakaların sonunda Kazım Şan başpehlivanlığı kazandı. Dereceye girenlerin ödülleri, Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz ve siyasi partilerin ilçe başkanları tarafından verildi. Geleneksel Beyören Köyü Karakucak Güreşleri'nin gelecek yılki ağası ise yapılacak seçimle belli olacak.