Düzce Halter Takımı Avrupa Şampiyonası İçin Yola Çıktı

5 Ağustos 2025 tarihleri arasında düzenlenecek olan Halter Yıldızlar Avrupa Şampiyonası'nda, Düzce'yi ve ülkemizi gururla temsil edecek sporcular ve antrenörleri yola çıktı.

Milli Takım Halter Antrenörü ve aynı zamanda Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Halter Antrenörü Yasin Aydın öncülüğünde, başarılı sporcular Şevval İnce ve Tuğba Kıvıkoğlu, antrenörleri Dilek Demirdelen eşliğinde Avrupa arenasında madalya için ter dökecekler.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı "Avrupa'da ilimizi ve ülkemizi temsil edecek olan sporcularımıza ve antrenörlerimize başarılar diliyorum" dedi. - DÜZCE