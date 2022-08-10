Düzce haber | Akçakoca'da plaj voleybolu turnuvası yapıldı Düzce spor haberi... Düzce'nin Akçakoca ilçesinde düzenlenen plaj voleybolu turnuvası tamamlandı. Düzce'nin Akçakoca ilçesinde düzenlenen plaj voleybolu turnuvası tamamlandı. Akçakoca Kaymakamlığınca Çuhallı Plajı'nda yapılan turnuvada, kadınlarda 6, erkeklerde 9 takım mücadele etti. Çekişmeli maçlara sahne olan turnuva sonunda kadınlarda "Civcivler", erkeklerde "Ayspor" takımları birinci oldu. Dereceye giren sporculara kupa ve hediyeleri verildi. Spor AA / Soner Şen Akçakoca Düzce Spor Haberler

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