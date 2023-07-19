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Düzce Gençlik Merkezi Yaz Kur'an Kursu Öğrencilerine Kamp Etkinliği Düzenledi

Spor Haberleri

Düzce Gençlik Merkezi, Yaz Kur'an Kursu öğrencilerine yönelik kamp etkinliği düzenledi. Tevfik İleri İmam Hatip Orta Okulu bahçesinde gerçekleştirilen etkinliğe 45 erkek öğrenci katıldı. Birlik, beraberlik, sosyal ve bireysel sorumluluk bilincine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen kamp çeşitli etkinliklerle tamamlandı.

Düzce Gençlik Merkezi tarafından Yaz Kur'an Kursu öğrencilerine yönelik kamp etkinliği düzenlendi.

Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Gençlik Merkezi, Yaz Kur'an Kurslarında eğitim gören erkek öğrencilere yönelik kamp etkinliği düzenlendi. Tevfik İleri İmam Hatip Orta Okulu bahçesinde gerçekleştirilen etkinliğe 45 erkek öğrenci katıldı. Birlik, beraberlik, sosyal ve bireysel sorumluluk bilincine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen kamp çeşitli etkinliklerle tamamladı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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