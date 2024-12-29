Düzce'de Yıldız Erkekler Futbol Müsabakaları Sonuçlandı: Hürriyet Ortaokulu Şampiyon
Düzce'de gerçekleştirilen okul sporları yıldız erkekler futbol müsabakaları sona erdi. Hürriyet Ortaokulu şampiyon olurken, diğer ödül kazanan okullar ise sırasıyla Kasım Aktaş, Beyköy ve Gazi Mustafa Kemal Ortaokulları oldu.
DÜZCE(İHA) – Düzce'de gerçekleştirilen okul sporları yıldız erkekler futbol müsabakaları sona erdi. Müsabakalarda Hürriyet Ortaokulu şampiyon oldu.
Düzce Şıralık Spor Kompleksinde 16 -27 Aralık 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen Yıldız Erkekler Futbol müsabakaları sona erdi. Şampiyonada Hürriyet Ortaokulu birinci, Kasım Aktaş Ortaokulu ikinci, Beyköy Ortaokulu üçüncü, Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu dördüncü oldu.
Dereceye giren takımlara kupaları düzenlenen törenli verilerken Düzce Gençlik ve Spor Müdürü İsa Yazıcı sporcuların başarılarının devamını diledi. - DÜZCE