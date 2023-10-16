Düzce'de üniversite öğrencileri arasında sokak voleybolu turnuvası başladı

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen sokak voleybolu turnuvası, Düzce Üniversitesi öğrencilerinin konakladığı yurtlar arasında başladı. Turnuva, Mahpeyker Sultan Kız öğrenci yurdu ile Konuralp kız öğrenci yurdu arasındaki maçla başladı ve diğer yurtlar arasında devam ediyor.

Düzce'de üniversite öğrencilerinin konakladığı yurtlar arasında sokak voleybolu turnuvası başladı.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü faaliyetlerini aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Bu çerçevede Düzce Üniversitesinde öğrenim gören öğrencilerin konakladığı yurtlar arasında sokak voleybolu turnuvası başladı. Mahpeyker Sultan Kız öğrenci yurdunun Konuralp kız öğrenci yurdu ile yaptığı maç ile başlayan mücadele Necla Pekolcay Kız öğrenci yurdu ve Zahidül Kevseri Kız öğrenci yurdu maçları ile devam etti.

Sokak voleybolu turnuvasının hafta sonu boyunca devam etmesi bekleniyor. - DÜZCE