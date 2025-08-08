Düzce'de Roman Çocuklara Yüzme Kursu Başladı

Düzce'de Roman Çocuklara Yüzme Kursu Başladı
Düzce Valiliği'nin öncülüğünde gerçekleştirilen yüzme kursları, roman mahallelerindeki 6-18 yaş arası 125 çocuğa su güvenliğini artırma ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazandırma amacı taşıyor.

Düzce Valiliği'nin koordinasyonunda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Düzce Roman Koordinasyon ve Aile Danışma Merkezi iş birliğiyle gerçekleştirilen roman mahallelerindeki çocuklara yönelik yapılacak yüzme kursu eğitimleri başladı.

Roman çocuklarına 2 Nolu Yüzme Havuzu ve Bahçeşehir Yüzme Havuzunda yüzme eğitimi veriliyor. Yüzme kursları çocukların ve gençlerin serbest zamanlarını verimli geçirmelerine ve sağlıklı bir yaşam alışkanlığı kazanmalarına katkı sağlarken eğitimler sayesinde yüzücülerin suya olan güvenlerini de artırıyor.

Antrenör Esma Uyar ve Cankurtaran Merve Şimşek eşliğinde gerçekleştirilen kurslara 6-18 yaş aralığında 125 öğrenci katılım sağlıyor. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
