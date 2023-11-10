Haberler ›› Spor ›› Düzce'de Okul Sporları Genç Erkekler Voleybol Şampiyonu Belli Oldu

Düzce'de Okul Sporları Genç Erkekler Voleybol Şampiyonu Belli Oldu

Düzce'de düzenlenen okul sporları genç erkekler voleybol müsabakalarında Orhan Özdemir Fen Lisesi şampiyon oldu. Yarışmada ikinci olan Spor Lisesi, üçüncü olan Düzce Fen Lisesi ve dördüncü olan Akçakoca Sosyal Bilimler Lisesi de ödüllerini aldı.