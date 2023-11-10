Düzce'de Okul Sporları Genç Erkekler Voleybol Şampiyonu Belli Oldu
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Düzce'de düzenlenen okul sporları genç erkekler voleybol müsabakalarında Orhan Özdemir Fen Lisesi şampiyon oldu. Yarışmada ikinci olan Spor Lisesi, üçüncü olan Düzce Fen Lisesi ve dördüncü olan Akçakoca Sosyal Bilimler Lisesi de ödüllerini aldı.
DÜZCE(İHA) – Düzce'de düzenlenen okul sporları genç erkekler voleybol müsabakalarında şampiyon Orhan Özdemir Fen Lisesi oldu.
2023-2024 eğitim öğretim yılı okul spor yarışmaları genç erkekler A voleybol müsabakaları yapıldı. 18 Temmuz Spor Salonu'nda yapılan müsabakalar sonunda Akçakoca Orhan Özdemir Fen Lisesi birinci, Spor Lisesi ikinci, Düzce Fen Lisesi üçüncü ve Akçakoca Sosyal Bilimler Lisesi dördüncü oldu.
Dereceye giren takımlara ödüllerini Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Altuğ Kuru takdim etti. - DÜZCE