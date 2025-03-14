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Düzce'de Okul Sporları Bilardo Müsabakaları Düzenlendi

Düzce'de Okul Sporları Bilardo Müsabakaları Düzenlendi
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Düzce'de gerçekleştirilen okul sporları gençler bilardo müsabakaları tamamlandı. 50 sporcunun katıldığı etkinlikte, kızlarda Liva Ata birinci, erkeklerde ise Serkan Gürsu birinci oldu. Ödül töreni ile dereceye giren sporcular ödüllendirildi.

DÜZCE(İHA) – Düzce okul sporları gençler kızlar ve erkekler bilardo müsabakaları tamamlandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereği 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Okul Spor yarışmaları kapsamında okul sporları gençler kızlar ve erkekler bilardo müsabakaları yapıldı. 13-14 Mart 2025 tarihleri arasında Diamond Bilardo Spor Salonu'nda düzenlenen müsabakalara 50 sporcu katıldı. Kızlarda Liva Ata birinci, Sultan Gök ikinci, Beren Kileci ve Tuana Naz Beniz üçüncü olurken erkeklerde ise Serkan Gürsu birinci, Gaffar Şahin Akdaşan ikinci, Onur Efe ve Muhammet Emin Çoban üçüncü oldu.

Dereceye giren sporculara ödülleri yapılan ödül töreni ile takdim edildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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