Düzce'de Okul Sporları 2024-2025 Sezonu Başladı
Düzce'de Okul Sporları 2024-2025 sezonu kapsamında İlkokul Fiziksel Etkinlik (İFET) oyunları yarışmaları, Bostanlık İlkokulu'nda 40 öğrencinin katılımıyla devam ediyor. Etkinlikler yarıyıl boyunca sürecek ve başarılı öğrenciler yıl sonunda bir şölenle ödüllendirilecek.
Düzce'de Okul Sporları 2024-2025 sezonu İlkokul Fiziksel Etkinlik (İFET) oyunları yarışmaları devam ediyor.
Okul Sporları İFET oyunları yarışmaları Bostanlık Köyü Bostanlık İlkokulu'nda 1,2,3 ve 4. sınıf seviyelerinde yaklaşık 40 öğrencinin katılımıyla devam etti. Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün organize ettiği programda öğrenciler arasında geleneksel çocuk oyunları etkinliği düzenlendi. İFET-ilkokul fiziksel etkinlik oyunları yıl boyunca il ve ilçelerde bulunan ilkokullarda devam edeceği, sene sonunda başarılı öğrencilerin katılacağı bir şölen ile sona bulanacağı bildirildi. - DÜZCE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor