Düzce'de Okul Sporları 2024-2025 Sezonu Başladı

Düzce'de Okul Sporları 2024-2025 sezonu İlkokul Fiziksel Etkinlik (İFET) oyunları yarışmaları devam ediyor.

Okul Sporları İFET oyunları yarışmaları Bostanlık Köyü Bostanlık İlkokulu'nda 1,2,3 ve 4. sınıf seviyelerinde yaklaşık 40 öğrencinin katılımıyla devam etti. Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün organize ettiği programda öğrenciler arasında geleneksel çocuk oyunları etkinliği düzenlendi. İFET-ilkokul fiziksel etkinlik oyunları yıl boyunca il ve ilçelerde bulunan ilkokullarda devam edeceği, sene sonunda başarılı öğrencilerin katılacağı bir şölen ile sona bulanacağı bildirildi. - DÜZCE