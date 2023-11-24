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Düzce'de Öğretmenler Günü Voleybol Turnuvası

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Düzce'de 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen voleybol turnuvasında Düzce Spor Lisesi şampiyon oldu.

Düzce'de 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla voleybol turnuvası gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 18 Temmuz Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvaya 28 okul katıldı.

Turnuva kapsamında final müsabakası, Düzce Spor Lisesi ile Bilgi Ortaokulu arasında oynandı.

Final mücadelesinde şampiyon olan Düzce Spor Lisesi öğrencileri kupayı, Vali Yardımcısı Ömer Sağlam'ın elinden aldı.

Turnuvayı, İl Milli Eğitim Müdürü Emrullah Aydın, öğretmenler ve aileleri izledi.

Kaynak: AA / Spor

Öğretmenler Günü voleybol Düzce Spor Haberler

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