Düzce'de Öğretmenler Günü Masa Tenisi Turnuvası Düzenlendi

Güncelleme:
Düzce'de düzenlenen masa tenisi turnuasında kızlar kategorisinde Büşra Çiçek birinci olurken, karma kategorisinde Tuncer Can şampiyon oldu. Turnuva sosyal dayanışmayı artırdı.

Düzce'de düzenlenen masa tanesi turnuvasında kızlarda Büşra Çiçek, karma kategorisinde Tuncer Can Birinci madalyanın sahibi oldu.

Bahçeşehir Spor Salonu'nda düzenlenen Öğretmenler Günü Masa Tenisi Turnuvası, renkli ve heyecan dolu karşılaşmalara sahne oldu. İl genelindeki öğretmenler ile gönüllü sporcuların katılım gösterdiği organizasyon, sosyal dayanışmayı güçlendirirken keyifli anlara da ev sahipliği yaptı.

Kızlar kategorisinde; Büşra Çiçek birinci, Tuğba Özdemir ikinci, Ela Usta üçüncü oldu.

Karma kategorisinde ise; Tuncer Can birinci, Büşra Çiçek ikinci, İbrahim Yanık üçüncü ve Hüseyin Çelebi dördüncü olarak sıralamaya girdi. - DÜZCE

