Düzce'de Masa Tenisi Turnuvası Şampiyonları Belli Oldu

Düzce'de gerçekleştirilen Masa Tenisi Cumhuriyet Kupası'nda minikler, küçükler, yıldızlar ve gençler kategorilerinde madalyalar sahiplerini buldu. Dereceye giren sporcular ödüllerini Gençlik ve Spor İl Müdürü Zekeriya Arslantürk'ten aldı.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de Masa Tenisi İl Temsilciliği organizasyonuyla gerçekleştirilen turnuvanın şampiyonları belli oldu. Çekişmeli geçen maçlar sonunda madalyalar dağıtıldı.

Bahçeşehir Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvaya genç sporcular büyük ilgi gösterdi. Minikler, küçükler, yıldızlar ve gençler olmak üzere 4 ana kategoride yapılan müsabakalar kıyasıya ve centilmence mücadelelere sahne oldu.

Masa Tenisi Cumhuriyet Kupası'nda Minik kızlarda; Tuğba Baş birinci, Hüma Doğan ikinci, Elif Dilber üçüncü ve Melek Asya Pehlivan dördüncü, erkeklerde; Ergün Ege Hisarcıklıoğlu birinci, Yağız Alp Bektaş ikinci, Göktuğ Bera Arıcan üçüncü ve Eymen Yiğitoğlu dördüncü oldu.

Küçük kızlarda; Zülal Serra Küçük birinci, İdil Metin ikinci, İclal Zehra Sadıç üçüncü ve Kübranur Çelikkaya dördüncü erkeklerde; Kaan Baş birinci, Yusuf Eymen Ateş ikinci, Miraç Berke Şahin üçüncü ve Turgut Eymen Erkan dördüncü oldu.

Yıldız erkeklerde Osman Kayra Saraçoğlu birinci, Şamilcan İlçin ikinci, Hacı Kadir Uzal üçüncü ve Ali Eren Kurutkan dördüncü oldu.

Genç kızlarda; Öykü Aydoğan birinci, Beyza Yaren Köle ikinci, erkeklerde; Kaan Taşçı birinci, Muhammet Baritçi ikinci, Doğan Özgür üçüncü ve Adem Demircioğlu dördüncü oldu.

Dereceye giren sporculara ödüllerini Gençlik ve Spor İl Müdürü Zekeriya Arslantürk takdim ederek başarılı sporcuları tebrik etti. - DÜZCE

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
