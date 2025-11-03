Haberler

Düzce'de Mahalli Lig Genç Kızlar Voleybol Müsabakaları Sona Erdi

Düzce'de Mahalli Lig Genç Kızlar Voleybol Müsabakaları Sona Erdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2025-2026 sezonu Mahalli Lig Genç Kızlar Voleybol Müsabakaları, Düzce 18 Temmuz Spor Salonu'nda yapılan final karşılaşmaları ile tamamlandı. Düzce Voleybol A Takımı şampiyon olurken, ödül töreninde dereceye giren takımlara ödülleri takdim edildi.

Düzce'de mahalli lig genç kızlar müsabakaları sona erdi.

2025-2026 sezonu Mahalli Lig Genç Kızlar Voleybol Müsabakaları, Düzce 18 Temmuz Spor Salonu'nda oynanan son karşılaşmalarla tamamlandı. Büyük çekişmeye sahne olan müsabakalar sonunda Düzce Voleybol A Takımı şampiyonluğa ulaştı.Turnuvayı Düzce 1907 Spor Kulübü ikinci, Düzce Voleybol B Takımı ise üçüncü sırada tamamladı.

Final müsabakalarının ardından düzenlenen ödül töreninde dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları, Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü Zekeriya Arslantürk tarafından takdim edildi. Arslantürk, genç sporcuları gösterdikleri mücadele ve centilmence oyun anlayışları için tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

Düzce'de genç sporcuların gelişimine katkı sağlayan Mahalli Lig müsabakaları, hem sporculara tecrübe kazandırdı hem de voleybolseverlere heyecan dolu anlar yaşattı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
Zam yağmuru beklenirken Bakan Şimşek'ten sürpriz 'indirim' mesajı

Zam haberleri art arda gelirken Bakan Şimşek'ten sürpriz mesaj
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Enflasyonda 2026'da yüzde 20'nin altını hedefliyoruz

Erdoğan'ın yardımcısından piyasaları hareketlendirecek tahmin
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kenan İmirzalıoğlu'nun gençlik sırrı belli oldu: Estetik dokunuşlar ortaya çıktı

İmirzalıoğlu'nun yaptırdığı estetik operasyonlar ortaya çıktı
Ağabeyini döverek öldürdü

Bu neyin nefreti! En yakınını döverek öldürdü
Soyunma odasında mermi kovanı bulundu: Stadyum müdürünün savunması pes dedirtti

Soyunma odasından çıkana bakın! Yapılan savunma daha skandal
Kasım ayı kira zam oranı belli oldu

Kiralara yapılacak zam oranı belli oldu
Kenan İmirzalıoğlu'nun gençlik sırrı belli oldu: Estetik dokunuşlar ortaya çıktı

İmirzalıoğlu'nun yaptırdığı estetik operasyonlar ortaya çıktı
Sinan Engin derbi sonrası adeta çıldırdı: Nasıl maç seyrediyorsun oğlum?

Derbi sonrası adeta çıldırdı: Nasıl maç seyrediyorsun oğlum?
Okan Buruk'un kovar gibi gönderdiği futbolcu yeni takımında kral oldu

Kovar gibi gönderdiği futbolcu yeni takımında kral oldu
Okan Buruk'tan Barış Alper hamlesi

Taraftarın tepki gösterdiği Barış Alper hakkında yeni gelişme
Tahliye sonrası vahşet! Kovaladığı kadını öldürüp kafasına sıktı

Tahliye sonrası vahşet! Kovaladığı kadını öldürüp kafasına sıktı
Telefon almayı düşünenler dikkat! IMEI kayıt ücretine dev zam geliyor

Telefon almayı düşünenler elini çabuk tutsun! Dev zam geliyor
MTV, pasaport, ehliyet harcı, vergi ve cezalar! İşte 2026 zam oranı

MTV, pasaport, ehliyet harcı, vergi ve cezalar! İşte 2026 zam oranı
İbrahim Tatlıses'in miras planı iddiası ailede kriz yarattı! Oğlu Ahmet Tatlıses her şeyi açıkladı

İbrahim Tatlıses'in gizli miras planı ailede krize dönüştü
Enflasyon ekim ayında yüzde 2,55 arttı, yıllık bazda yüzde 32,87 oldu

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.