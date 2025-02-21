Düzce'de Küçükler Tenis Müsabakaları Sonuçlandı

DÜZCE(İHA) – Düzce'de gerçekleştirilen okul sporları küçükler tenis müsabakalarında erkeklerde TED Koleji, kızlarda Mustafa Açıkalın ortaokulu birinci oldu.

2024-2025 eğitim öğretim yılı okul spor yarışmaları kapsamında okul sporları küçükler tenis müsabakaları yapıldı. Bahçeşehir Spor kompleksi tenis kortunda gerçekleştirilen tenis müsabakalarına 20 sporcu katıldı. Müsabakalarda kızlarda Akçakoca Mustafa Açıkalın Ortaokulu birinci, Cumayeri Ortaokulu ikinci, Su Damlası Koleji üçüncü, TED Koleji dördüncü ve Hürriyet Ortaokulu beşinci olurken erkeklerde ise TED Koleji birinci, Akçakoca Mustafa Açıkalın Ortaokulu ikinci, Kültür Koleji üçüncü oldu.

Dereceye giren takımlara ödülleri yapılan ödül töreni ile takdim edildi. - DÜZCE