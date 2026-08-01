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Düzce'de kamp yapan Gençlerbirliği, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Düzce'de kamp yapan Gençlerbirliği, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, kamp yaptığı Düzce'de yeni sezon hazırlıklarına devam etti.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, kamp yaptığı Düzce'de yeni sezon hazırlıklarına devam etti.

Kırmızı-siyahlılar, Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde günün ilk antrenmanını salonda kuvvet çalışması yaparak tamamladı.

Teknik direktör Metin Diyadin gözetiminde gerçekleştirilen günün ikinci idmanında futbolcular, taktik çalışma ve dar alanda pas organizasyonları üzerinde durdu.

Başkent temsilcisi, yarın aynı tesiste yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor'la hazırlık maçında karşılaşacak.

Kaynak: AA
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