Haberler

160 boksör ringe çıktı, Buse Naz Çakıroğlu sporculara destek verdi

160 boksör ringe çıktı, Buse Naz Çakıroğlu sporculara destek verdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzce'de Kadir Çengel İller Arası Boks Turnuvası, 12 ilden 160 sporcunun katılımıyla gerçekleşti. Olimpiyat ikincisi Buse Naz Çakıroğlu'nun da destek verdiği turnuva, sporcular ve izleyiciler tarafından ilgiyle takip edildi.

Düzce'de Kadir Çengel İller Arası Boks Turnuvası, 18 Temmuz Spor Salonu'nda yoğun katılımla gerçekleştirildi. Turnuvaya 12 farklı şehirden toplam 160 sporcu katıldı.

Düzce'de boks sporunun önemli isimlerinden Kadir Çengel adına 12 ilden, 160 sporcunun katılımıyla turnuva gerçekleştirildi. Organizasyona olimpiyat ikincisi milli boksör Buse Naz Çakıroğlu ile Olimpik Kadın Milli Takımı Başantrenörü Nazım Yiğit de katılım sağlayarak, sporculara destek verdi. Türk boksunun önemli isimlerini Düzce'de buluşturan turnuva, sporcular ve izleyiciler tarafından ilgiyle takip edildi.

Turnuvayla ilgili konuşan Kadir Çengel, "Düzce'ye boks sporunu ben getirdiğim için, yetiştirdiğim talebelerde kendi spor okullarını açtıkları ve sporcular yetiştirdikleri için benim adıma böyle bir turnuva düzenlenmesini istemişler. Ben de bu durumdan çok memnun oldum. 12 ilden sporcular burada. 3 gündür turnuva devam ediyor. Hepsi gayet güzel boks yapıyor ve verimliler. Buraya gelen illerin her biri memnun. Buse Naz'ı da ben yetiştirmiştim. O da onore etmek için buraya geldi. Geldiği için kendisine de teşekkür ettim" dedi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Bomba iddia: ABD 'Türkiye'ye git' dedi, Maduro reddetti

Gündem yaratacak Türkiye iddiası! Bakın Maduro'ya ne teklif etmişler
İngiliz basınından olay iddia: ABD'nin kaçırdığı Maduro darbeyi en yakınındaki isimden yemiş

Maduro asıl darbeyi Trump'tan değil en yakınındaki isimden yemiş
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Isınmak için girdiği araçta cenin pozisyonunda cansız bedeni bulundu

Isınmak için girdiği araçta cenin pozisyonunda cansız bedeni bulundu
İstanbul Boğazı'nda kan donduran görüntü

İstanbul Boğazı'nda kan donduran görüntü
Maduro'nun yakalandığında giydiği eşofmanın stokları tükendi

Dünyanın konuştuğu fotoğraftaki detay satışları altüst etti
Maduro ve eşi yarın federal mahkemede hakim karşısına çıkıyor

Tarih belli oldu! ABD, Maduro için kritik bir adım daha atıyor
Isınmak için girdiği araçta cenin pozisyonunda cansız bedeni bulundu

Isınmak için girdiği araçta cenin pozisyonunda cansız bedeni bulundu
Trump, Venezuela'dan sonra hedefindeki yeni ülkeyi açıkladı

Trump hedefindeki yeni ülkeyi açıkladı! Bakanı vites yükseltti
Çin'den ABD'ye, Maduro ve eşini derhal serbest bırakma çağrısı

Çin'den ABD'ye çağrı: Maduro ve eşini derhal serbest bırakın!