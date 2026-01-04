160 boksör ringe çıktı, Buse Naz Çakıroğlu sporculara destek verdi

Düzce'de Kadir Çengel İller Arası Boks Turnuvası, 18 Temmuz Spor Salonu'nda yoğun katılımla gerçekleştirildi. Turnuvaya 12 farklı şehirden toplam 160 sporcu katıldı.

Düzce'de boks sporunun önemli isimlerinden Kadir Çengel adına 12 ilden, 160 sporcunun katılımıyla turnuva gerçekleştirildi. Organizasyona olimpiyat ikincisi milli boksör Buse Naz Çakıroğlu ile Olimpik Kadın Milli Takımı Başantrenörü Nazım Yiğit de katılım sağlayarak, sporculara destek verdi. Türk boksunun önemli isimlerini Düzce'de buluşturan turnuva, sporcular ve izleyiciler tarafından ilgiyle takip edildi.

Turnuvayla ilgili konuşan Kadir Çengel, "Düzce'ye boks sporunu ben getirdiğim için, yetiştirdiğim talebelerde kendi spor okullarını açtıkları ve sporcular yetiştirdikleri için benim adıma böyle bir turnuva düzenlenmesini istemişler. Ben de bu durumdan çok memnun oldum. 12 ilden sporcular burada. 3 gündür turnuva devam ediyor. Hepsi gayet güzel boks yapıyor ve verimliler. Buraya gelen illerin her biri memnun. Buse Naz'ı da ben yetiştirmiştim. O da onore etmek için buraya geldi. Geldiği için kendisine de teşekkür ettim" dedi. - DÜZCE