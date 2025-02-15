Düzce'de Kadınlar Satranç İl Birinciliği Turnuvası Heyecanı

Düzce'de düzenlenen satranç şampiyonluğu turnuvasında kız çocuklar, kadınlarla rakip oldu. Kıyasıya geçen turnuvada nefesleri kesti.

Türkiye Satranç Federasyonu Düzce İl Temsilciliğince Bahçeşehir Konuralp Gazi Gençlik Merkezi'nde "Kadınlar Satranç İl Birinciliği Turnuvası" düzenlendi. Yaklaşık 20 satranç tutkunun katıldığı turnuvada özellikle 11 ile 13 yaşlarındaki kız çocukları yoğun ilgi gösterdi. Turnuvanın ilk günündeki eleme maçları kıyasıya rekabete sahne oldu, çocuklar, kadınlarla rakip oldu. Türkiye şampiyonluğu bulunan 11 yaşındaki Elif Yaren Demirel, "5 yıldır satranç oynuyorum. Çok zevkli bir oyun. Aklımızı kullanmamızı sağlıyor, matematiğimizi geliştiriyor. Herkese tavsiye ederim. Bu sayede turnuvalara giriyorum. Düzce birinciliğim var Türkiye 26'ncısıyım" dedi.

"17 yıldan uzun süredir satranç oynuyorum"

Nur Gökçen Özgeç, satrancın hayatını yön vermede önemli rolü olduğunu belirterek, "17 yıldan uzun süredir satranç oynuyorum. Bugün de kadınlar şampiyonasına geldik. İnşallah 1. olacağım. Satranç hayatıma yön verme noktasında çok etkili oldu. Bir karar alırken arkasından ne geleceğini düşünebiliyorum. Bu da kararlarımı daha doğru vermeme yardımcı oldu. Satrancı herkese öneririm. Profesyonel oynamasalar bile herkes hayatlarının bir yerine mutlaka alsın" diye konuştu.

9 Yaşındaki Irmak Yeşil ve 11 yaşındaki Feyza Nurgül Çelik ise satrancın zor olmadığını belirterek; "Çalışılmadığında hiçbir şey olmuyor. Satrançta çalışmayla gelişen bir spor. Büyük rakiplerimizle oynamamız bizim için çok iyi oluyor. Onlardan öğreneceğimiz hamleler oluyor" diye konuştular.

Turnuva sonunda bazı satranç oyuncuları ise küçük yaştaki rakiplerine oyun sırasında yaptığı hataları anlatarak onlara yardımcı olmaya çalıştı. - DÜZCE