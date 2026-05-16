Off-road tutkunları Düzce'deki şenlikte buluştu

36. Geleneksel Off-Road Şenlikleri, Düzce'nin Gümüşova ilçesinde başladı.

Düzce Safari Off-Road Kulübünce (DÜSOF), Düzce Valiliği ve Gümüşova Belediyesinin destekleriyle organize edilen ve BDY Group Yatırım AŞ'nin de sponsorları arasında yer aldığı etkinliğe, Türkiye'nin çeşitli illerinden 75 araç ve 150 sporcu katılıyor.

Yarışların birinci gününde, büyük motor hacimli araçlarla çamurlu ve engebeli etapları geçmeye çalışan sporculardan bazıları zor anlar yaşadı. Bazı araçlar, su havuzlarından çıkma mücadelesi verirken devrilme tehlikesi atlattı. Çamura saplanan araçlar ise saha görevlilerince bulundukları yerden çıkarılarak yarışmaya devam etti.

DÜSOF Başkanı Mehmet Albayrak, etkinlikte Türkiye'nin çeşitli illerinden spor ve doğa severleri bir araya getirdiklerini belirterek, "Burada bugün 25 araç yarışıyor. Bu gün motor hacmi büyük araçlar pistte. Yarın hız etabı olacak ve 50 araç burada yarışacak. Yarışlara olan ilgiden oldukça memnunuz. Seyirci anlamında da vatandaşlarımız bizi yalnız bırakmadı." dedi.