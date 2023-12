Düzce'de 2 Bin 800 Kişi 5 Bin 600 Kilogram Zayıfladı

Düzce Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, 2023 yılı içinde salon sporları, fitness ve reformer hizmetlerinden faydalanan kişi sayısını açıkladı. Bir yıllık rapora göre Düzce'de bir yıl içinde 2 bin 800 kişi toplamda 5 bin 600 kilogram zayıfladı.

Düzce Belediyesi, profesyonel ve amatör spor kulüpleri ile sağlıklı yaşam için sporu yaşam tarzı olarak benimseyen her yaştan vatandaşı desteklemeye devam ediyor. 'Sağlıklı Yaşam İçin Spora Gelin' sloganı ile gençlik kamplarından çeşitli spor müsabakalarına, özel günlerde yapılan yarışmalardan zayıflama protokollerinin uygulanmasına kadar birçok alanda faaliyetlerini sürdüren Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, 2023 yılında spor salonlarında yapılan çalışmalardan elde edilen sonuçları paylaştı.

Düzceliler sağlıklı yaşamı seçti

Kapalı spor salonu bünyesinde 2023 yılı içinde 2 bin 800 kişinin hizmetlerden faydalandığı belirtilen raporda yıl boyu zayıflama protokollerine uyarak düzenli spor yapan vatandaşlar, toplam 3 milyon 200 bin kalori yakarak 5 bin 600 kg. zayıfladı. Fitness, reformer ve grup derslerinde kayıt altına alınan veriler ile Düzcelilerin sağlıklı yaşam için sporu tercih ettiği gözler önüne serildi.

Profesyonel sporcular da salonlardan faydalandı

Sporu ve sporcuyu her zaman destekleyen, Aziziye ve Bahçeşehir'de bulunan Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü Spor Salonları, Düzce'de faaliyet gösteren Kadın Futbol, Kadın Voleybol, Kadın Basketbol, Erkek Voleybol ve bireysel lisanslı sporcuların antrenmanlarına da ev sahipliği yaptı. Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada her kesimden ve her yaştan vatandaşların spora teşviki için imkanların artırılarak kullanıma sunulacağı belirtildi. - DÜZCE