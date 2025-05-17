Düzce'de 19 Mayıs Gençlik Haftası 3 Bant Bilardo Turnuvası Sonuçlandı

Düzce'de 19 Mayıs Gençlik Haftası 3 Bant Bilardo Turnuvası Sonuçlandı
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Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Bilardo İl Temsilciliğinin düzenlediği 19 Mayıs Gençlik Haftası 3 Bant Bilardo müsabakaları sona erdi. Şampiyon Muzaffer Kahraman oldu.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Bilardo İl Temsilciliğinin düzenlediği 19 Mayıs Gençlik Haftası 3 Bant Bilardo müsabakaları tamamlandı.

12-16 Mayıs 2025 tarihleri arasında Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Bilardo il temsilciliğinin düzenlediği 3 Bant Bilardo Turnuvası 42 sporcunun katılımı ile Zirve Bilardo Spor Salonu'nda yapıldı. 19 Mayıs Gençlik Haftası 3 Bant Bilardo müsabakaları sonunda finalde Burak Menekay'ı mağlup eden Muzaffer Kahraman şampiyon olurken, Özkan Kocabıyık ve Baha Alptekin üçüncülüğü paylaştı.

Dereceye giren sporculara ödüllerini Spor Şube Müdürü Hamit Sakal ile Düzce milli bilardo sporcusu Savaş Bulut takdim etti. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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