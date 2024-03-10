Düzce Cam Düzcespor, GMG Kastamonuspor'a 1-0 mağlup oldu
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 30. hafta mücadelesinde Düzce Cam Düzcespor, sahasında GMG Kastamonuspor'a 1-0 mağlup oldu. Maçın ilk yarısını GMG Kastamonuspor 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda gol sesi çıkmayınca konuk ekip karşılaşmayı 1-0 kazandı. GMG Kastamonuspor puanını 61'e çıkararak zirve takibini sürdürdü.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 30. hafta mücadelesinde Düzce Cam Düzcespor, sahasında Gmg Kastamonuspor'a 1-0 mağlup oldu.
Düzce Şehir Stadyumu'nda oynanan maçın ilk yarısını GMG Kastamonuspor 11. dakikada Yalçın Kılınç'ın golüyle 1-0 önde tamamladı.
Karşılıklı ataklarla geçen ikinci yarıda gol sesi çıkmayınca konuk ekip karşılaşmayı ilk yarıda bulduğu golle 1-0 kazandı.
Bu sonuçla GMG Kastamonuspor puanını 61'e çıkararak zirve takibini sürdürdü, 30 puanda kalan ev sahibi takım ise ligde 14. sırada yer alıyor.