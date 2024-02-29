Düzce Atletik, Dicle 21'i mağlup ederek seriyi eşitledi
Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi Play-Off ikinci maçında Düzce Atletik, sahasında karşılaştığı Dicle 21'i 66-62 yenerek seride durumu 1-1'e getirdi.
Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi Play-Off ikinci maçında Düzce Atletik, sahasında karşılaştığı Dicle 21'i 66-62 yenerek seride durumu 1-1'e getirdi.
Hakemler: Celal Görmüş, Ertuğrul Turan Topal, Eren Akpulat
Düzce Atletik: Hamide Nur Gürbüz, Melike Nur Gürbüz, Rümeysa Gülbahar, İclal Hançer, Aylin Karagöz, Nisanur Al, Gamze Namlıtürk, Esma Çengel, Azra Hatice Kaplan, Sude Zengin, Fatma Bengisu Ağın, İrem Nur Özdamar
Dicle 21: Ayşe Kadın Gülen, Berfin Demir, Fatma Elif Ala, Gizem Kale, Hilal Ceylan Çimen, İlkem Tokyay, Merve Uzun, Merve Şahin, Neslihan Külekçi, Nuran Çoban, Seda Tabakçı, Sıla Berza Bilgin, Şeyma Kum Örnek, Zilan Çiftçi
1. Periyot: 15-12
2. Periyot 17-14 (32-26) Düzce Atletik lehine
3. Periyot 14-17 (46-43) Dicle 21 lehine - DÜZCE