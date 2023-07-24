Üye Girişi
Haberler

Duygulanmamak elde değil! Fenerbahçe'den ayrılan Szalai, gözyaşlarına hakim olamadı

Spor Haberleri

Fenerbahçe'den Hoffenheim'e transfer olan Attila Szalai'nin kendisi için paylaşıldığı videoda ağladığı görüldü. Gidişiyle taraftarları üzen yıldız futbolcu bir de veda mesajı yayınladı.

Fenerbahçe'den Hoffenheim'e transfer olan Attila Szalai'nin ayrılış videosunda duygusal anlar yaşadığı görüldü. Yıldız futbolcu taraftarlara veda mesajı yayınladı.

GÖZ YAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Fenerbahçe, Attila Szalai'nin transferi konusunda Hoffenheim ile görüşmelere başlandığını duyurdu. Sarı lacivertliler, yıldız futbolcu için resmi sitesinden bir veda videosu yayınlandı. Videoda Macar stpoerin duygu dolu anlar yaşadığı görüldü.

12.3 MİLYON EURO ÖDENECEK

Sarı-lacivertlilerde oynadığı sezonlarda başarılı işler yapan Macar stoper için Alman ekibi, Fenerbahçe'ye 12.3 milyon euro ödeyecek.

Duygulanmamak elde değil! Fenerbahçe'den ayrılan Szalai, gözyaşlarına hakim olamadı

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

Attila Szalai Fenerbahçe Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title