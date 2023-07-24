Duygulanmamak elde değil! Fenerbahçe'den ayrılan Szalai, gözyaşlarına hakim olamadı
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Fenerbahçe'den Hoffenheim'e transfer olan Attila Szalai'nin kendisi için paylaşıldığı videoda ağladığı görüldü. Gidişiyle taraftarları üzen yıldız futbolcu bir de veda mesajı yayınladı.
Fenerbahçe'den Hoffenheim'e transfer olan Attila Szalai'nin ayrılış videosunda duygusal anlar yaşadığı görüldü. Yıldız futbolcu taraftarlara veda mesajı yayınladı.
GÖZ YAŞLARINA HAKİM OLAMADI
Fenerbahçe, Attila Szalai'nin transferi konusunda Hoffenheim ile görüşmelere başlandığını duyurdu. Sarı lacivertliler, yıldız futbolcu için resmi sitesinden bir veda videosu yayınlandı. Videoda Macar stpoerin duygu dolu anlar yaşadığı görüldü.
12.3 MİLYON EURO ÖDENECEK
Sarı-lacivertlilerde oynadığı sezonlarda başarılı işler yapan Macar stoper için Alman ekibi, Fenerbahçe'ye 12.3 milyon euro ödeyecek.
Sizce transfer döneminin en etkin takımı hangisi?— Haberler.com (@Haberler) July 21, 2023