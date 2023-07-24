Duygulanmamak elde değil! Fenerbahçe'den ayrılan Szalai, gözyaşlarına hakim olamadı

Fenerbahçe'den Hoffenheim'e transfer olan Attila Szalai'nin kendisi için paylaşıldığı videoda ağladığı görüldü. Gidişiyle taraftarları üzen yıldız futbolcu bir de veda mesajı yayınladı.