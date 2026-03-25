Duygulandıran veda mesajı! Liverpool'da bir devir resmen sona erdi

Liverpool'un efsane isimlerinden Mohamed Salah, kulüpteki geleceğine dair kararını resmen duyurdu.

SEZON SONUNDA AYRILIYOR

Mısırlı yıldız, yaptığı açıklamada sezon sonunda Liverpool'dan ayrılacağını açıkladı. Bu karar, hem kulüp hem de taraftarlar için büyük bir dönemin sonu olarak değerlendirildi.

KULÜPTEN VEDA MESAJI

Salah'ın açıklamasının ardından Liverpool da resmi bir veda mesajı yayımladı. Kulüp, yıldız oyuncunun Anfield'daki kariyerinin sezon sonunda sona ereceğini belirterek başarılarının onurlandırılacağını duyurdu.

DUYGUSAL SÖZLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Salah, yaptığı açıklamada Liverpool'un kendisi için yalnızca bir kulüp olmadığını vurgulayarak, "Bu kulübün, bu şehrin ve bu insanların hayatımın bir parçası haline geleceğini hayal etmemiştim. Liverpool sadece bir futbol kulübü değil; bir tutku, bir tarih, bir ruh" ifadelerini kullandı.

"ASLA UNUTMAYACAĞIM" DEDİ

Başarılı futbolcu, kazandıkları kupaları ve birlikte verdikleri mücadeleyi hatırlatarak takım arkadaşlarına ve taraftarlara teşekkür etti. Salah, gördüğü desteği hayatı boyunca unutmayacağını dile getirdi.