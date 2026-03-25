Duygulandıran veda mesajı! Liverpool'da bir devir resmen sona erdi
Liverpool'un efsane futbolcusu Mohamed Salah, sezon sonunda kulüpten ayrılacağını resmi olarak duyurdu. Bu karar, Liverpool taraftarları ve kulübü için büyük bir dönemin sonu anlamına geliyor. Salah'ın ayrılık açıklamasının ardından Liverpool kulübü de resmi bir veda mesajı yayımladı. Salah'ın duygusal veda sözleri ve takım arkadaşlarına ve taraftarlara teşekkür etmesi dikkat çekti.
- Salah, Liverpool'un kendisi için yalnızca bir futbol kulübü olmadığını ifade etti.
SEZON SONUNDA AYRILIYOR
Mısırlı yıldız, yaptığı açıklamada sezon sonunda Liverpool'dan ayrılacağını açıkladı. Bu karar, hem kulüp hem de taraftarlar için büyük bir dönemin sonu olarak değerlendirildi.
KULÜPTEN VEDA MESAJI
Salah'ın açıklamasının ardından Liverpool da resmi bir veda mesajı yayımladı. Kulüp, yıldız oyuncunun Anfield'daki kariyerinin sezon sonunda sona ereceğini belirterek başarılarının onurlandırılacağını duyurdu.
DUYGUSAL SÖZLERİ DİKKAT ÇEKTİ
Salah, yaptığı açıklamada Liverpool'un kendisi için yalnızca bir kulüp olmadığını vurgulayarak, "Bu kulübün, bu şehrin ve bu insanların hayatımın bir parçası haline geleceğini hayal etmemiştim. Liverpool sadece bir futbol kulübü değil; bir tutku, bir tarih, bir ruh" ifadelerini kullandı.
"ASLA UNUTMAYACAĞIM" DEDİ
Başarılı futbolcu, kazandıkları kupaları ve birlikte verdikleri mücadeleyi hatırlatarak takım arkadaşlarına ve taraftarlara teşekkür etti. Salah, gördüğü desteği hayatı boyunca unutmayacağını dile getirdi.