Duygulandıran veda mesajı! Liverpool'da bir devir resmen sona erdi

Liverpool'un efsane futbolcusu Mohamed Salah, sezon sonunda kulüpten ayrılacağını resmi olarak duyurdu. Bu karar, Liverpool taraftarları ve kulübü için büyük bir dönemin sonu anlamına geliyor. Salah'ın ayrılık açıklamasının ardından Liverpool kulübü de resmi bir veda mesajı yayımladı. Salah'ın duygusal veda sözleri ve takım arkadaşlarına ve taraftarlara teşekkür etmesi dikkat çekti.

  • Mohamed Salah sezon sonunda Liverpool'dan ayrılacak.
  • Liverpool, Salah'ın kulüpteki kariyerinin sezon sonunda sona ereceğini duyurdu.
  • Salah, Liverpool'un kendisi için yalnızca bir futbol kulübü olmadığını ifade etti.

SEZON SONUNDA AYRILIYOR

Mısırlı yıldız, yaptığı açıklamada sezon sonunda Liverpool'dan ayrılacağını açıkladı. Bu karar, hem kulüp hem de taraftarlar için büyük bir dönemin sonu olarak değerlendirildi.

KULÜPTEN VEDA MESAJI

Salah'ın açıklamasının ardından Liverpool da resmi bir veda mesajı yayımladı. Kulüp, yıldız oyuncunun Anfield'daki kariyerinin sezon sonunda sona ereceğini belirterek başarılarının onurlandırılacağını duyurdu.

DUYGUSAL SÖZLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Salah, yaptığı açıklamada Liverpool'un kendisi için yalnızca bir kulüp olmadığını vurgulayarak, "Bu kulübün, bu şehrin ve bu insanların hayatımın bir parçası haline geleceğini hayal etmemiştim. Liverpool sadece bir futbol kulübü değil; bir tutku, bir tarih, bir ruh" ifadelerini kullandı.

"ASLA UNUTMAYACAĞIM" DEDİ

Başarılı futbolcu, kazandıkları kupaları ve birlikte verdikleri mücadeleyi hatırlatarak takım arkadaşlarına ve taraftarlara teşekkür etti. Salah, gördüğü desteği hayatı boyunca unutmayacağını dile getirdi.

Dybala'ya Süper Lig'den dev teklif: 3 yıllık sözleşme, 6 milyon Euro maaş

Bombayı patlatıyorlar: 3 yıllık sözleşme, 6 milyon Euro maaş
Altın için fiyat beklentisini açıklayan İslam Memiş, rakam bile verdi

Altın için fiyat beklentisini açıklayan İslam Memiş, rakam bile verdi
Çuvalla para verip aldı sonra memleketine bağışladı

Çuvalla para verip aldı sonra memleketine bağışladı
Direk dansı yapan kadını eşi videoya aldı

Ne günlere kaldık! Direk dansı yapan kadını eşi kayda aldı
Dybala'ya Süper Lig'den dev teklif: 3 yıllık sözleşme, 6 milyon Euro maaş

Bombayı patlatıyorlar: 3 yıllık sözleşme, 6 milyon Euro maaş
İsrail'de sirenler çalarken bıçaklarla dans eden kadın etkisiz hale getirildi

Dev bıçaklarla dans eden kadını böyle etkisiz hale getirdiler
Pendik'te otopark kavgası cinayetle bitti: Kızının gözü önünde öldürüldü

Otopark tartışması kanlı bitti! Kızının gözleri önünde öldürüldü