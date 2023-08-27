Duyanlar kulaklarına inanamıyor! Trabzonspor'un çılgın serisi sona erdi

Lig'in 3. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'a 3-2 yenilen Trabzonspor, üst üste ikinci yenilgisini aldı. Tarihi boyunca rakibine karşı evinde oynadığı Lig müsabakasını ikinci kez kaybeden Trabzonspor, 2016-17 sezonundan bu yana ilk kez bir sezonun ilk 3 haftasında 2 mağlubiyet aldı. Bordo-mavili takımın bu mağlubiyetle birlikte sahasındaki 2 bin 492 günlük yenilmezlik serisi de sona erdi.