Düştüğü not bomba! Melek Mosso Süper Lig devinin golcüsüyle fotoğraf paylaştı
Ünlü şarkıcı Melek Mosso, Beşiktaş'ın Koreli golcüsü Hyeon-Gyu Oh ile bir araya geldi. Mosso, paylaştığı fotoğrafa, "Oh'cum bir tık darlanmış gibi çıkmış ama olsun" esprili bir not ekledi.

Şarkıcı Melek Mosso, Beşiktaş'ın Koreli golcüsü Hyeon-Gyu Oh ile bir araya geldi. İkilinin birlikte çekilen görüntüleri sosyal medyada dikkat çekti.

"BİR TIK DARLANMIŞ GİBİ ÇIKMIŞ"

Buluşma sırasında çekilen kareyi paylaşan Melek Mosso, esprili bir not düşerek "Oh'cum bir tık darlanmış gibi çıkmış ama olsun." ifadelerini kullandı.

BULUŞMA DİKKAT ÇEKTİ

Sanat ve spor dünyasını buluşturan bu anlar kısa sürede ilgi görürken, Mosso'nun paylaşımı takipçileri tarafından da yorum yağmuruna tutuldu.

