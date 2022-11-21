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Düştü mü atladı mı? Abdurrahim Albayrak'ın torununun ölümüyle ilgili korkunç iddia

Spor Haberleri

Galatasaray'ın eski yöneticisi Abdurrahim Albayrak'ın torunu 15 yaşındaki Batuhan Bostancı, dün İstanbul Şişli'deki bir alışveriş merkezinin yemek bölümünde bulunan balkondan düşerek hayatını kaybetmişti. Albayrak'ın vefat eden torununun, AVM'nin dördüncü katından kendini boşluğa bırakarak intihar ettiği iddia edildi.

Galatasaray'ın eski başkanvekili Abdurrahim Albayrak'ın torunu 15 yaşındaki Batuhan Bostancı dün İstanbul Şişli'deki bir alışveriş merkezinin yemek bölümünde bulunan balkondan düşerek ağır yaralandı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Bostancı'nın intihar ettiği öne sürüldü.

DÖRDÜNCÜ KATTAN KENDİNİ BOŞLUĞA BIRAKTI

Cumhuriyet.com.tr'nin haberine göre, 15 yaşındaki Batuhan Bostancı, Şişli Nişantaşı'ndaki AVM'nin dördüncü katından kendini boşluğa bırakarak intihar etti.

"NASIL DAYANACAĞIMI BİLMİYORUM"

Torununu kaybeden Albayrak, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Torunun, gözbebeğim, Batuhan'ım bugün Hakk'ın rahmetine kavuştu... Üzüntümü tarif etmem imkansız. Allah masumlar masumu yavrumu cennet makamına kabul eylesin. Bizlere de sabır versin. Ne söyleyeceğimi, nasıl dayanacağımı bilmiyorum..." ifadelerini kullanmıştı.

Düştü mü atladı mı? Abdurrahim Albayrak'ın torununun ölümüyle ilgili korkunç iddia

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Yorumlar (1)

TIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

Bence de yazmayım yazmayım diyordum da sonunda gerçeği söylediler.

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