Düşme hattındaki Denizli İdmanyurdu, teknik direktör Gökhan Kaynak'la anlaştıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
3'üncü Lig 2'nci Grup'ta düşme hattında yer alan Denizli İdmanyurdu, teknik direktörlük için Gökhan Kaynak'la anlaştı. Okan Kayhan ve Eser Kardeşler'in ardından göreve gelen Kaynak, geçen sezon Manisa 1965 Nurlupınar Gençlergücüspor'u 59 puanla lider tamamlamıştı.
3'üncü Lig 2'nci Grup'ta düşme hattına giren Denizli İdmanyurdu yeni çalıştırıcısını belirledi. Denizli ekibi teknik direktör Gökhan Kaynak ile anlaşmaya vardı. Sezona Okan Kayhan ile başlayan Denizli İdmanyurdu'nda Kayhan'ın ayrılması sonrası, anlaşmaya varılan Eser Kardeşler de 8 maç sonrası maddi sıkıntıları gerekçe gösterip görevini bırakmıştı. Kaynak geçen sezon Manisa 1965 Nurlupınar Gençlergücüspor'da görev almış ve alt sıralardan aldığı takımı 59 puanla sezonu lider tamamlamıştı. Gökhan Kaynak'ın yardımcılıklarını Tevfik Akol ve Mertcan Cimbılaz üstlenecek. Kaleci antrenörü ise Ergin Duru olacak.