3'üncü Lig 2'nci Grup'ta düşme hattına giren Denizli İdmanyurdu yeni çalıştırıcısını belirledi. Denizli ekibi teknik direktör Gökhan Kaynak ile anlaşmaya vardı. Sezona Okan Kayhan ile başlayan Denizli İdmanyurdu'nda Kayhan'ın ayrılması sonrası, anlaşmaya varılan Eser Kardeşler de 8 maç sonrası maddi sıkıntıları gerekçe gösterip görevini bırakmıştı. Kaynak geçen sezon Manisa 1965 Nurlupınar Gençlergücüspor'da görev almış ve alt sıralardan aldığı takımı 59 puanla sezonu lider tamamlamıştı. Gökhan Kaynak'ın yardımcılıklarını Tevfik Akol ve Mertcan Cimbılaz üstlenecek. Kaleci antrenörü ise Ergin Duru olacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı