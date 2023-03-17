Düşman olsa bunu yapmaz! Herkes, Fenerbahçe'nin Avrupa'dan elenmesini tribündeki taraftara bağlıyor

2-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında Sevilla'yı Kadıköy'de 1-0 yenen Fenerbahçe, skor avantajını yakalayamadığı için Avrupa'ya veda etti. Sarı-lacivertlilerin, mücadelede 2. golü bulmak için yüklendiği dakikalarda tribünlerden atılan yabancı maddeler nedeniyle oyun 6 dakikaya yakın durdu ve Fenerbahçe tüm ritmini kaybetti. 2. golün gelmemesini buna bağlayan sarı-lacivertli taraftarlar ve futbol kamuoyu, tribünden yabancı madde atan taraftarların maçı sabote ettiği yorumunda bulundu.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Fenerbahçe, sahasında Sevilla'yı 1-0 mağlup etti. İlk maçı 2-0 kaybeden sarı-lacivertliler, Avrupa'ya veda ederken tribünlerden atılan yabancı maddeler maça damga vurdu.

FENERBAHÇE TÜM RİTMİNİ KAYBETTİ

41. dakikada Valencia'nın penaltıdan attığı gol ile öne geçen Fenerbahçe, mücadelenin 2. yarısında temposunu yavaş yavaş yükseltti. Sarı-lacivertliler, Sevilla kalesini ablukaya aldığı dakikalarda ise tribündeki taraftarlarının kurbanı oldu. Zaman geçirmek için fırsat kollayan Sevilla kalecisi Dmitrovic, kafasına gelen madde sonrası yerden kalkmadı. Oyun 6 dakikaya yakın dururken, Fenerbahçe maçtaki tüm ritmini kaybetti.

TURUN GELMEMESİNİN NEDENİ TARAFTARLARA BAĞLANIYOR

Kalan dakikalarda aynı tempoyu yakalayamayan Fenerbahçe, maçı uzatmalara götürecek 2. golü bulamadı ve Avrupa'ya veda etti. Sarı-lacivertli taraftarlar ve futbol kamuoyu, Fenerbahçe'nin Avrupa'ya havlu atmasının nedenini tribünde yabancı madde atan taraftarlara bağladı.

"TARAFTARLARIMIZ, SEVILLA'YA YARDIM ETTİ"

Maç sonu Jorge Jesus'ta bu duruma dikkat çekerken, "Taraftarların sahaya atmış olduğu maddelerden ötürü ritmimizin bozulduğu bir gerçek. Aslında Sevillalı oyuncular da bunu istiyordu. Mümkün olduğu kadar tempomuzu durdurmak istiyorlardı. Bunun için maç boyu ellerinden geleni yaptılar. Taraftarlarımız da bu nedenle gerildiler elbette. Onların yapmış olduğu şey, Sevilla'ya yardım etti. Sevilla, 'anti-futbol' oynuyordu zaten. Oyunu durdurmaya çalışıyorlardı. O dakikada hiçbir şey yapmalarına gerek kalmadı. Bizim taraftarlarımızın attığı maddeler nedeniyle oyun durdu ve Sevilla'nın istediği oldu." dedi.