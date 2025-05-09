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Dusan Tadic'ten Ajax sorusuna cevap

Dusan Tadic'ten Ajax sorusuna cevap
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Fenerbahçe'nin yıldız ismi Dusan Tadic, Başakşehir maçı sonrasında yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Maçın ardından duygularını ve düşüncelerini paylaşan Tadic, takımının performansını değerlendirdi. Yıldız isim geleceğiyle ilgili soruya da cevap vererek "Kimseyle kontrat imzaladım. Ajax, Fenerbahçe gibi geçmişte oynadığım bir kulüp. Fenerbahçe oyuncusuyum.'' dedi.

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında RAMS Başakşehir ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertlilerde Dusan Tadic, rakiplerini 4-1 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

''KALİTELİ OLAN TAKIM BİZDİK''

Maçı değerlendiren Tadic, "Zor bir maç oldu. Başakşehir nitelikli ve iyi bir takım. Çok fazla pozisyon yaratabilen bir takım. Maç içinde çok rotasyon yaptılar. Bazı pozisyonlarda sağ bekleri içeri girdi. Hazırladıkları özel şeyler vardı. Biz maça iyi başlayamadık. Maç içinde iyi ve kötü anlarımız vardı. Netice olarak daha kaliteli olan takım bizdik. Hak ettiğimiz bir galibiyet elde ettik." dedi.

TALISCA İLE TARTIŞMASI

Anderson Talisca ile maç sırasında yaşadıkları tartışmayla ilgili olarak gelen soruya cevap veren Dusan Tadic, "Maç içerisinde bu tip şeyler olabiliyor. Takım arkadaşınızla yaşayabiliyorsunuz. Talisca'nın beden dilinden hoşlanmadım, bunu düzeltmek istedim. Ona düşündüğüm şeyleri söyledim. Bu davranışının neticesinde kendi düşüncemi söyledim. Konuştuk. Anladığını düşünüyorum. Normal bir durum bu. Adrenalin yüksek olabiliyor. Galip gelmek istiyorsunuz. Kendisiyle sonradan konuştum. Umarım söylediğim şeyi anlamıştır." cevabını verdi.

TRANSFER AÇIKLAMASI

Geleceğiyle ilgili de konuşan Sırp yıldızi "Kimseyle kontrat imzaladım. Ajax, Fenerbahçe gibi geçmişte oynadığım bir kulüp. Kaptanlık yaptım, güzel hatıralar yaşadım. Benim için önemli bir kulüp Ajax, tıpkı Fenerbahçe gibi. Ajax'a imza atmadım, çünkü Fenerbahçe oyuncusuyum. Fenerbahçe için en iyisini yapıyorum. Zaman içinde göreceğiz. Futbolda neyin ne olacağını bilemezsiniz. Bulunduğunuz kulübe saygı duymalısınız. Bizler son ana kadar profesyonelce davranmaya devam edeceğiz."

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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