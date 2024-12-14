Dursun Özbek'ten Victor Osimhen'e bomba şaka

Süper Lig devi Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen dünyaca ünlü futbolcu Victor Osimhen ile başkan Dursun Özbek arasında samimi anlar yaşandı.

Dursun Özbek, Victor Osimhen'i yanına davet ederek İstanbul'dan ev almasının iyi ve uzun süreli bir yatırım olacağını söyleyerek şaka yaptı. Osimhen de bu konuyu özel görüşmeleri gerektiğini ifade ederek şakayla karşılık verdi.