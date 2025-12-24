Dursun Özbek'ten taraftara yeni yıl hediyesi! İşte o yıldız isim
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, ara transfer döneminde taraftarlara yeni yıl hediyesi vermek istiyor. Bu doğrultuda sarı-kırmızılıların gündemine Al Hilal forması giyen orta saha oyuncusu Ruben Neves geldi. Galatasaray, Avrupa'ya dönüş hazırlığındaki Ruben Neves ile maaş pazarlığına oturacak.
Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek ve yönetimi, taraftarlara yeni yıl hediyesi vermek adına kolları sıvadı.
ORTA SAHAYA RUBEN NEVES
Ocak ayında orta sahaya takviye yapmak isteyen Galatasaray, rotasını Suudi Arabistan'da Al Hilal forma giyen Ruben Neves'e çevirdi. Sarı-kırmızılıların, Avrupa'ya dönmek isteyen Portekizli oyuncu Ruben Neves ile maaş pazarlığına oturacağı belirtildi.
DAHA ÖNCE DE İSMİ ANILMIŞTI
28 yaşındaki yıldız ismin adı daha önce de Galatasaray ile anılmış ancak transfer yüksek bonservis beklentisi nedeniyle gerçekleşmemişti.
55 MİLYON EURO'YA TRANSFER OLMUŞTU
2023-24 sezonu başında Premier Lig ekibi Wolves'tan Al-Hilal'e 55 milyon euro karşılığında transfer olan Ruben Neves'in Al Hilal ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.