Dursun Özbek'ten taraftara yeni yıl hediyesi! İşte o yıldız isim

Güncelleme:
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, ara transfer döneminde taraftarlara yeni yıl hediyesi vermek istiyor. Bu doğrultuda sarı-kırmızılıların gündemine Al Hilal forması giyen orta saha oyuncusu Ruben Neves geldi. Galatasaray, Avrupa'ya dönüş hazırlığındaki Ruben Neves ile maaş pazarlığına oturacak.

  • Galatasaray, Suudi Arabistan'da Al Hilal forması giyen Portekizli orta saha oyuncusu Ruben Neves'i transfer etmek için görüşmelere başladı.
  • Ruben Neves, 2023-24 sezonu başında Wolves'tan Al Hilal'e 55 milyon euro karşılığında transfer oldu.
  • Ruben Neves'in Al Hilal ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek ve yönetimi, taraftarlara yeni yıl hediyesi vermek adına kolları sıvadı.

ORTA SAHAYA RUBEN NEVES

Ocak ayında orta sahaya takviye yapmak isteyen Galatasaray, rotasını Suudi Arabistan'da Al Hilal forma giyen Ruben Neves'e çevirdi. Sarı-kırmızılıların, Avrupa'ya dönmek isteyen Portekizli oyuncu Ruben Neves ile maaş pazarlığına oturacağı belirtildi.

Dursun Özbek'ten taraftara yeni yıl hediyesi! İşte o yıldız isim

DAHA ÖNCE DE İSMİ ANILMIŞTI

28 yaşındaki yıldız ismin adı daha önce de Galatasaray ile anılmış ancak transfer yüksek bonservis beklentisi nedeniyle gerçekleşmemişti.

55 MİLYON EURO'YA TRANSFER OLMUŞTU

2023-24 sezonu başında Premier Lig ekibi Wolves'tan Al-Hilal'e 55 milyon euro karşılığında transfer olan Ruben Neves'in Al Hilal ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıpztwwmc28k:

maydonozdan, fetöden, karaborsadan, yasadışı bahisten para akıyor nasıl olsa dimi

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme49
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıÜtopik Yorumcu:

bu adama para verilir 28 ve kendini kanitlamis para için gitti oraya

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıpusatalfa:

Biri kulübüne dünya yıldızlarını getirmek için Var gücüyle çalışırken başkaları da birileriyle otları yoldun mu yılmadın mı mesajlaşmalarıyla meşgul vay be

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

