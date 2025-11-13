Dursun Özbek'ten Süper Kupa açıklaması: Bu teklif TFF'den gelirse sıcak bakabiliriz

Galatasaray, fotovoltaik hücre ve panel üretimi firması CW Enerji ile futbol a takımı forma sırt sponsorluğu anlaşması imzaladı. Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta gerçekleştirilen imza töreninde Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

''TFF'DEN TEKLİF GELİRSE SICAK BAKABİLİRİZ''

Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıkladığı Süper Kupa takvimi hakkında düşüncelerini paylaşan Dursun Özbek, "Bende Olimpiyat Stadı'nda organize edilecek diye bir bilgi yok şu anda, bana gelmedi. Olimpiyat Stadı bunun için en uygun bir yer midir? O konuda benim şüphem var. Urfa'da yarım kalmış bir final var. O dönemde Urfa'daki taraftarlarımız bizi izlemek üzere maça çok ilgi göstermişti. Maç bitmedi. Orada eksik kalan bir hikayeyi bu sene yazabiliriz. Böyle bir teklif federasyondan gelirse sıcak bakabiliriz. Orada yarım kalan bir hikaye var. Değerli Urfalı sporseverleri de bu şekilde memnun etmiş oluruz. Bunun toplumların birbirine kaynaşması açından da çok önemli özellik olduğunu düşünüyorum. Karar verecek olan federasyon, onun kararına da saygı duyacağız" ifadelerini kullandı.

''RUHSATI ALIR ALMAZ İNŞAATA BAŞLAYACAĞIZ''

Stadyumun yanında yapılacak salon projesinin inşaat ruhsatı için başvuru yaptıkların dile getiren Özbek, "Stadın yanındaki 62 dönüm araziyi Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan uzun süreli kullanmak için sözleşme yaptık. Bu sözleşme kapsamında Galatasaray'ın salon sporlarına hizmet edecek tesisleri yapmak üzere bir sözleşme. Bu sözleşmenin sonuna geldi. İnşaat ruhsatı için başvuruyu yaptık. Ruhsatı alacağız yakın zamanda. Ruhsatı alır almaz inşaata başlayacağız. Bunu yapmak durumdayız. Geciktirmeden bunu hayata geçirmek lazım" diye konuştu.