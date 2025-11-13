Haberler

Dursun Özbek'ten Süper Kupa açıklaması: Bu teklif TFF'den gelirse sıcak bakabiliriz

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Dursun Özbek'ten Süper Kupa açıklaması: Bu teklif TFF'den gelirse sıcak bakabiliriz
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, forma sırt sponsorluğu imza töreninde Süper Kupa finalinin oynanacağı stat hakkında konuştu. Final maçının Şanlıurfa'da oynanmasını istediğini dile getiren Özbek, ''Urfa'da yarım kalmış bir final var. O dönemde Urfa'daki taraftarlarımız bizi izlemek üzere maça çok ilgi göstermişti. Maç bitmedi. Orada eksik kalan bir hikayeyi bu sene yazabiliriz. Böyle bir teklif federasyondan gelirse sıcak bakabiliriz.'' dedi.

  • Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Süper Kupa'nın Şanlıurfa'da oynanması teklifine TFF'den gelirse sıcak bakacaklarını belirtti.
  • Galatasaray, CW Enerji ile futbol A takımı forma sırt sponsorluğu anlaşması imzaladı.
  • Galatasaray, stadyum yanındaki 62 dönüm arazide salon sporları tesisi inşaatı için ruhsat başvurusu yaptı ve ruhsat alır almaz inşaata başlayacak.

Galatasaray, fotovoltaik hücre ve panel üretimi firması CW Enerji ile futbol a takımı forma sırt sponsorluğu anlaşması imzaladı. Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta gerçekleştirilen imza töreninde Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

''TFF'DEN TEKLİF GELİRSE SICAK BAKABİLİRİZ''

Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıkladığı Süper Kupa takvimi hakkında düşüncelerini paylaşan Dursun Özbek, "Bende Olimpiyat Stadı'nda organize edilecek diye bir bilgi yok şu anda, bana gelmedi. Olimpiyat Stadı bunun için en uygun bir yer midir? O konuda benim şüphem var. Urfa'da yarım kalmış bir final var. O dönemde Urfa'daki taraftarlarımız bizi izlemek üzere maça çok ilgi göstermişti. Maç bitmedi. Orada eksik kalan bir hikayeyi bu sene yazabiliriz. Böyle bir teklif federasyondan gelirse sıcak bakabiliriz. Orada yarım kalan bir hikaye var. Değerli Urfalı sporseverleri de bu şekilde memnun etmiş oluruz. Bunun toplumların birbirine kaynaşması açından da çok önemli özellik olduğunu düşünüyorum. Karar verecek olan federasyon, onun kararına da saygı duyacağız" ifadelerini kullandı.

''RUHSATI ALIR ALMAZ İNŞAATA BAŞLAYACAĞIZ''

Stadyumun yanında yapılacak salon projesinin inşaat ruhsatı için başvuru yaptıkların dile getiren Özbek, "Stadın yanındaki 62 dönüm araziyi Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan uzun süreli kullanmak için sözleşme yaptık. Bu sözleşme kapsamında Galatasaray'ın salon sporlarına hizmet edecek tesisleri yapmak üzere bir sözleşme. Bu sözleşmenin sonuna geldi. İnşaat ruhsatı için başvuruyu yaptık. Ruhsatı alacağız yakın zamanda. Ruhsatı alır almaz inşaata başlayacağız. Bunu yapmak durumdayız. Geciktirmeden bunu hayata geçirmek lazım" diye konuştu.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
20 şehidimizin naaşı Türkiye'ye getiriliyor

Gürcistan'daki faciada yeni gelişme! Türkiye'ye doğru yola çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs'tan çözüm, iki devletin var olmasından geçiyor

Yeni liderin ilk ziyareti Ankara'ya! Erdoğan'ın çözüm için mesajı net
Tarih ve saat verildi! 6 kente birden lapa lapa kar yağacak

Tarih ve saat verildi! 6 kente birden lapa lapa kar yağacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'den savcılığa suç duyurusu

Fenerbahçe'den savcılığa suç duyurusu
10 Kasım'da sirenler çalarken halay çeken işçiler gözaltına mı alındı?

10 Kasım'da saat 9'u 5 geçe halay çeken işçilerle ilgili bomba iddia
Mütalaa açıklandı! Fenerbahçeli 2 futbolcu dahil toplam 5 sanığa hapis istemi

Savcı, Fenerbahçe'nin iki yıldızına hapis cezası istedi
İslam Memiş'in altın kehaneti: Bu rakamı ilk kez telaffuz etti

İslam Memiş'in altın kehaneti: Bu rakamı ilk kez telaffuz etti
Fenerbahçe'den savcılığa suç duyurusu

Fenerbahçe'den savcılığa suç duyurusu
Somer Sivrioğlu yeni bir aşka yelken açtı

Ünlü şef yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
Üniversite öğrencisi genç kız kardeşlerine saldıran babasını bıçakladı

Üniversite öğrencisi genç kız dehşet saçtı! Yaşam savaşı veriyor
Türkiye 20 şehidine ağlarken belediye başkanı halaya durdu

Türkiye 20 şehidine ağlarken belediye başkanı halaya durdu
İlkay hakkında sürpriz iddia! Ayrılığı duyurdular

İlkay hakkında sürpriz iddia! Ayrılığı duyurdular
Deprem uzmanı ilçe isimlerini tek tek sayarak uyardı: Lütfen bu yerlerde konut almayın!

"Buralardan konut almayın" diyen deprem uzmanı ilçeleri tek tek saydı
TOKİ kampanyasına başvuranların beklediği haber geldi

TOKİ kampanyasına başvuranların beklediği haber geldi
Hemen harekete geçtiler! Galatasaray'dan Eren ve Metehan kararı

Hemen harekete geçtiler! Galatasaray'dan Eren ve Metehan kararı
Eşi ve 2 çocuğunu katleden polisten dikkat çeken hareket

Eşi ve 2 çocuğunu katleden polisten dikkat çeken hareket
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.