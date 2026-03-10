Haberler

Dursun Özbek'ten Liverpool maçı için tarihi karar

Dursun Özbek'ten Liverpool maçı için tarihi karar Haber Videosunu İzle
Dursun Özbek'ten Liverpool maçı için tarihi karar
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ile oynanacak son 16 turu eşleşmesi öncesi futbolcuları motive etmek adına önemli bir prim kararı aldı. Tur atlanması durumunda futbolculara büyük bir ödül verilecek. Daha önce Juventus ve Beşiktaş maçları sonrasında futbolculara toplamda 3.5 milyon Euro prim dağıtıldığı öğrenildi. Liverpool turu için ise daha büyük bir prim verilmesi planlanıyor.

  • Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ile oynanacak maç için takıma tur atlanması halinde prim vereceğini açıkladı.
  • Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Juventus'u eleyerek UEFA'dan 11 milyon Euro bonus kazandı.
  • Galatasaray'ın Liverpool'u eleyerek çeyrek finale yükselmesi halinde UEFA'dan 12.5 milyon Euro ek gelir elde edeceği belirtildi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ile oynanacak son 16 turu eşleşmesi öncesi takımı motive edecek önemli bir prim kararı aldı. Sarı-kırmızılı yönetim, tur atlanması halinde futbolculara dev bir ödül verecek.

JUVENTUS VE BEŞİKTAŞ MAÇLARI İÇİN 3.5 MİLYON EURO

Galatasaray yönetimi, play-off turunda Juventus'un elenmesinin ardından oyunculara büyük bir prim dağıttı. Juventus ve Beşiktaş maçlarının ardından sarı-kırmızılı futbolculara toplam 3.5 milyon Euro prim ödendiği öğrenildi.

LIVERPOOL TURU İÇİN DEV ÖDÜL

Sarı-kırmızılı yönetim, Liverpool'un elenmesi durumunda takıma daha büyük bir prim verilmesi yönünde karar aldı. Yönetimin bu hamlesiyle futbolcuların kritik eşleşme öncesi ekstra motive edilmesi hedefleniyor.

UEFA'DAN BÜYÜK GELİR

Galatasaray, play-off turunda Juventus'u eleyerek UEFA'dan 11 milyon Euro'luk bonus kazandı. Bu ödemenin 27 Mart'ta kulübün hesabına yatırılması bekleniyor.

ÇEYREK FİNAL ÖDÜLÜ 12.5 MİLYON EURO

Galatasaray'ın Liverpool'u eleyerek çeyrek finale yükselmesi halinde UEFA'dan 12.5 milyon Euro (yaklaşık 637.7 milyon TL) ek gelir elde edeceği belirtildi. Sarı-kırmızılı kulüp böylece Şampiyonlar Ligi gelirlerinde 50 milyon Euro barajına yaklaşmış olacak.

Alper Kızıltepe
Haberler.com
MSB: Malatya'ya Patriot hava savunma sistemi konuşlandırıldı

İran'ın 2. füzesi sonrası NATO'dan Türkiye'ye jet askeri destek
Trump'tan yeni mesaj: İran bunu yaparsa 20 kat daha sert vururuz

Trump sağ gösterip sol vurdu! Dünyayı tedirgin eden tehdit
ABD övündü, Arakçi teşekkür edip füze tehdidi yağdırdı

ABD'nin saldırı mesajına Arakçi'den sürpriz teşekkür
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Necmettin Erbakan'ın yıllar önce söyledikleri yeniden gündem oldu

Yıllar önce söyledikleri yeniden gündem oldu
İran ateşkes için tek bir şart sundu

İran ateşkes için tek bir şart sundu
İsrail'i şoke eden haber! Dualarla gitti, savaşta karaciğeri parçalandı

Dualarla gitti, savaşta karaciğeri parçalandı
Trump'a infial yaratan görüntü soruldu! Yanıtı olaydan daha skandal

Trump'a infial yaratan görüntü soruldu! Yanıtı olaydan daha skandal
Necmettin Erbakan'ın yıllar önce söyledikleri yeniden gündem oldu

Yıllar önce söyledikleri yeniden gündem oldu
Trump'ın savaş mesajı altını yeniden yukarı taşıdı

Trump'ın mesajı altını uçurdu
24 yıl hapis cezası vardı! Halıların arasında yakalandı

24 yılla aranan firari bakın nerede yakalandı! Polis bile şaştı kaldı