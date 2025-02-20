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Dursun Özbek, PFDK'ye sevk edildi

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Galatasaray ve kulüp başkanı Dursun Özbek'i Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti. Sevk nedeni, kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan ve 'futbolun itibarını zedelemeye yönelik' olarak nitelendirilen açıklamalar oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Galatasaray'ı ve sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek'i Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği'nce 19.02.2025 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevkler açıklandı.

Galatasaray Kulübü ve başkan Dursun Özbek, kulüp resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda yer alan 'futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar' sebebiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

Kurula yapılan sevkler şu şekilde:

"GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 19.02.2025 tarihinde kulüp resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda yer alan "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar " nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü Başkanı DURSUN AYDIN ÖZBEK'in 19.02.2025 tarihinde kulüp resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda yer alan "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

Dursun Özbek, PFDK'ye sevk edildi
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (4)

Haber Yorumlarıali ihsan karakuzu :

YABANCI HAKEM NE DEMEK TTF BAŞKANI İTİBAR MI BIRAKTINIZ FB NARKOZU VURMUŞ

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme9
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Haber YorumlarıTeres Osman:

Adam federasyondan Galatasaray lobisini temizlemeye çalışıyor, FB ye yakınlık duyması mümkün değil bir trabzonlu olarak , Algı yapmayın 3/4 yıldır federasyondaki yapı sayesinde şampiyon oluyor gs geçtiğimiz sezonun son döneminde yabancı hakemlere etki edemedikleri için nasıl puan kayıpları olduğunu tüm futbol severler gördü .

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Haber YorumlarıTeres Osman:

Ülkede kara para aklayan, bahis reklamları yapan, lobi çalışmaları ile 3/4 yıldır şampiyon olan ama sürekli mağdur bir Galatasaray var bu şey akıl alır gibi bir şey değil , Federasyon Galatasaray lobisini temizlemeye çalıştıkça ya algı yapıyorlar ya mağduru oynuyorlar aleyhlerine bir karar verilmemiken . futbolu pislettiniz ..

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Haber YorumlarıIdris Altiparmak:

futbol da itibar mi bıraktınız yuzsuzler

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